きのう、千葉県成田市の住宅で小学生の息子を殺害したとして66歳の父親が逮捕されました。逮捕されたのは成田市並木町の無職、吉伊敏彦容疑者（66）で、今月27日、自宅アパートで小学6年生の息子、大聖さん（11）を殺害した疑いがもたれています。警察によりますと、おととい、大聖さんが通う小学校の校長から「児童が27日を最後に登校してこない。自宅にいったが反応はなかった」と警察に連絡があり、警察官が自宅を訪れたところ