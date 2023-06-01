1996（平成8）年5月31日、日本と韓国が激しい招致合戦を展開したサッカーの2002年ワールドカップが、チューリヒで行われたFIFA理事会で両国の共同開催に決定。日本サッカー協会の長沼健会長は「共催案を受け入れる。韓国と力を合わせて大会を成功させたい」と語った。右は韓国サッカー協会の鄭夢準会長。