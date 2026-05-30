吉村崇さんが故郷の北海道・札幌と小樽を巡ります。実は進学校に通う真面目な生徒だった吉村さん。そこからいかにして“破天荒芸人”へと変貌を遂げたのか、知られざる原点に迫ります。母校では後輩たちへ胸を打つ熱血スピーチも…。芸人としてターニングポイントとなった小樽では、劇場を満員にした命がけの挑戦を回顧。吉村さんの素顔と軌跡を追います。