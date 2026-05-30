北九州市を代表する観光地の門司港レトロ地区で、新商業施設「AMAZING SPOT（アメイジング・スポット）」（門司区西海岸）が7月24日にオープンする。地元の美里建設が企画・開発する複合施設「PORT TOWN MOJIKO（ポートタウン門司港）本館」の1、2階を占める施設で、3階以上に入る星野リゾートのホテル「BEB5（ベブファイブ）門司港by星野リゾート」も同日開業となる。【こちらも】博多駅博多口の「明治公園」が全面改修、7店舗
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