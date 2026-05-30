中東情勢を受け、ナフサ不足への警戒が高まっている。カルビーは原材料調達の不安定化を受け、一部商品の包装を2色印刷に変更すると発表するなど、企業にも影響が出ている。【こちらも】金利上昇で不動産株に逆風、分かれ目は利益成長と還元力ナフサは石油化学製品の基礎原料であり、化学株を見るうえでは供給不安と価格転嫁力が焦点になりそうだ。■ナフサ不足の影響はナフサとは、原油を精製する過程で得られる石油製品の1