柏レイソルは30日、大久保智明の負傷離脱を発表した。リリースによれば、同選手は27日のトレーニング中に負傷。右アキレス腱断裂の診断を受けて手術を行なったという。クラブの公式Xではリリースの文言とともに「#待ってるぞトモ」とタグ付きで投稿している。今季より柏に加入し、明治安田J1百年構想リーグでは、6試合に出場。30日に行なわれたプレーオフラウンド第1戦・京都戦後のサポーターへの挨拶時に、大久保が背負う14番のユ