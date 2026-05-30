複数の強姦容疑などで起訴され、その後無罪判決が下された元フランス代表DFバンジャマン・メンディ。無罪となったものの、その後同選手のキャリアは大きく狂ってしまった。マンチェスター・シティに所属していたメンディはフランスのロリアンで復帰すると、その後スイスのFCチューリッヒへ移籍。しかし主力となることはできず、女性支援団体からの批判も浴び、現在はポーランドのポゴニ・シュチェチンでプレイしている。英『THE Su