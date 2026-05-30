明石家さんまが３０日深夜放送のＭＢＳラジオ「ヤングタウン土曜日」に出演。混沌とした芸能界の将来を案ずる一幕があった。さんまは開口一番「まあ、次から次へとね、いろんなことがあるから、もうな。ま、今のネット社会の流れからするとな、もうどうなっていくのやろ？将来の日本とか心配になるよね」とボソリ。続いて櫻井梨央ら女性アシスタント陣に向かって「まあ、お前らは将来あるけど、俺たち今が?将来?だから。将