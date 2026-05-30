ノア３０日の後楽園大会の「ネオ・グローバル・タッグリーグ２０２６」Ｂブロック公式戦で征矢学（４１）と飯野雄貴（３１＝ＤＤＴ）のタッグ「情熱ＭＡＸ」が拳王（４１）と丸藤正道（４６）を破り無傷の２連勝で勝ち点４とした。この日のメインイベントに登場した情熱ＭＡＸは、暑苦しいまでの情熱ファイトを展開。一進一退の攻防の中、征矢は拳王スペシャル、飯野はバックチョークで丸藤に絞られるピンチを迎えた。しかし