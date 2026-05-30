今年３月１日に入籍した歌舞伎俳優の中村橋之助（３０）と妻で俳優の能條愛未（３１）が３０日に都内のホテルで神前挙式し、結婚披露宴を開いた。歌舞伎界の御曹司と、元乃木坂４６メンバーというカップルにふさわしく、披露宴は超の字が付くほど盛大なものとなった。片岡仁左衛門をはじめとする歌舞伎俳優、そして高橋英樹、水谷豊、市村正親、大竹しのぶ、渡辺えり、高橋克典ら芸能人、スポーツ界からも高津臣吾氏、佐々岡真司