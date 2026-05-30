きょう午後、岐阜県美濃市の工場で火事があり、隣接する山林にも火が燃え移りましたが、およそ5時間後に消し止められました。報告「（工場の）屋根が完全に焼け落ちて原形をとどめていません。そして火の勢いは衰えていません。激しく燃えています」火事があったのは岐阜県美濃市神洞の樹脂会社、「梅田商工有限会社」で、消防によりますと、きょう午後1時50分ごろ、「工場から黒い煙が上がっている。裏の山にも燃え広がりそうだ」