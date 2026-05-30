30日午後11時34分ごろ、北海道で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は釧路地方中南部で、震源の深さはおよそ100km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、北海道の芽室町、十勝池田町、豊頃町、本別町、浦幌町、それに釧路市です。【各地の震度詳細】■震度2□北海道芽室町十勝