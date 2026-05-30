きのう、名古屋市で歩行者2人がマイクロバスにはねられ、死亡しました。逮捕された運転手の男は事故の前に、バスで遮断機を押して踏切内に進入するなど不審な動きをしていたことがわかりました。警察によりますと、逮捕された酒井照也容疑者（85）はきのう午後5時半ごろ、名古屋市南区の交差点で横断歩道を渡っていた男女2人をマイクロバスではねて死亡させたにもかかわらず、逃げた疑いがもたれています。警察の調べに対し、酒井