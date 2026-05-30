きょう午前、愛知県豊川市の公園の駐車場で、2歳の男の子が車にはねられ死亡しました。警察は車を運転していた82歳の男を逮捕しました。 【写真を見る】公園の駐車場で2歳の男の子が軽乗用車にはねられ死亡 家族と遊びに来ていて事故に…運転していた82歳の男を現行犯逮捕 愛知・豊川市の赤塚山公園 警察によりますと、きょう午前9時ごろ、愛知県豊川市市田町の赤塚山公園の駐車場で、走行中の軽乗用車が家族と一緒にいた2歳の男