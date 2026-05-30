歌舞伎俳優の中村橋之助さん（30）と、元乃木坂46で俳優の能條愛未さん（31）が30日、都内のホテルで行われた結婚披露宴を前に、報道陣の囲み取材に応じ、喜びを語りました。橋之助さんは黒の紋付き、能條さんは白むく姿で取材に登場。冒頭に橋之助さんは「先ほど神前式にて挙式を執り行わせていただきまして、私、中村橋之助そして能條愛未は夫婦となりましたことをここにご報告させていただきます。今後とも2人助け合って、成駒