今年３月１日に入籍した歌舞伎俳優の中村橋之助（３０）と妻で俳優の能條愛未（３１）が３０日に都内のホテルで神前挙式し、結婚披露宴を開いた。媒酌人は迫本淳一・松竹会長夫妻が務めた。お色直しのウエディングドレスは新婦の希望で、新郎の両親である中村芝翫と三田寛子夫妻が結婚した時と同じ白のヘップバーンドレスをエマ理永氏が新たに制作。橋之助のお色直しのタキシードは、横山宗生氏のクロコダイル型押しベルベット