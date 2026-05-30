脚本家の三谷幸喜氏が３０日、司会を務めるＴＢＳ系「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」（土曜・後１０時）に生出演。大ヒット映画の特集にクレームをつける一幕があった。この日の番組では、大ヒットＳＦ映画の金字塔「スター・ウォーズ」シリーズの７年ぶりの新作「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」が日本でも大ヒット中であることを特集。来日中の同作のジョン・ファヴロー監督と親交の深い「