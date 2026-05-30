アイドルグループ「ＳＴＵ４８」の石田千穂（２４）が３０日、東京・ＫａｎａｄｅｖｉａＨａｌｌで開催されたグループ結成９周年コンサートに出演。明日３１日に同所で控える自身の卒業コンサートを前に、現在の心境を明かした。石田は２０１７年に１期生としてグループに加入。デビューシングル「暗闇」からすべてのシングルで選抜入りを果たし、６ｔｈシングル「独り言で語るくらいなら」、９ｔｈシングル「息をする心」で