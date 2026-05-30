JR九州と消防によりますと、鹿児島市吉野町の仙巌園駅と鹿児島駅の間の「磯街道踏切」で30日午後10時前、列車と男性が衝突する事故がありました。 男性は病院に運ばれましたが、搬送時、意識はあったということです。 列車は鹿児島中央駅発・国分駅行きの2両編成の上り列車で、およそ200人が乗っていましたが、けがはないということです。 事故の影響で、鹿児島本線の鹿児島中央と鹿児島の間と、日豊本線の国分と鹿児島の間