２９日、カーニー首相（右）と握手を交わす王毅氏。（オタワ＝新華社配信／李海濤）【新華社オタワ5月30日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は29日、カナダの首都オタワで同国のカーニー首相と会談した。