お笑いコンビ「ロッチ」が２９、３０日にわたって東京・丸ビルホールで単独ライブ「オフロッチ」を開催した。ロッチが毎年新ネタで挑む単独ライブで、今年で１８回目の開催。オープニング前の影ナレーションでひと手間加えることが定番となっており、今年は鉄琴を練習してきた中岡創一がタイトルの「オフロッチ」にちなんで、お湯が湧いたときに流れるメロディーを披露。初日公演では、１０回以上の失敗の末にようやく成功する