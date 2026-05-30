SUPER EIGHTの丸山隆平（42）が30日、東京国際フォーラムで「日比谷音楽祭2026 Hibiya Dream Session 1」に出演した。ステージでは、グループの楽曲「勝手に仕上がれ」と、初披露となるソロ曲「ヒカリ」を披露。「勝手に仕上がれ」では、ベーシストで同音楽祭実行委員長の亀田誠治（61）とともにベースを激しく演奏し、丸山の「ベース友達」だという亀田と吉田一郎氏から提供を受けた「ヒカリ」では、ベースを置き、しっとりとした