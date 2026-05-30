5月31日（日）19時25分〜『キリンチャレンジカップ2026 ひとつになるから強くなる。』アイスランド代表戦が行われる。会場は国立競技場。試合の模様は日本テレビ系列、TVerとDAZNでも無料ライブ配信される。FIFAワールドカップ2026開幕まで2週間を切った。“壮行試合”と位置付けられる国内最後の一戦に勝利し、開催国メキシコ・アメリカに向かいたいところだ。「親善試合で来てもらえるチームの中で、一番強いチームと試合が