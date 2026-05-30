柏レイソルは30日、大久保智明が5月27日のトレーニング中に右アキレス腱断裂を負傷したことを報告した。なお、離脱期間に関しては明かされていない。現在27歳の大久保は、東京ヴェルディの育成組織と中央大学を経て、2021年に浦和レッズに加入。浦和では公式戦通算151試合に出場し、6ゴールを記録。天皇杯とAFCチャンピオンズリーグ優勝、FIFAクラブワールドカップ出場を経験した。2026年から柏に加入すると、明治安田J1百年構