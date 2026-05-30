三江源国家公園管理局が明らかにしたところによると、2026年の第1陣となる計70頭のチベットカモシカが5月28日、長い旅路を経て繁殖地である青海省可可西里（ココシリ）の卓乃湖に到着しました。卓乃湖はチベットカモシカの幾世代にもわたる自然の「産室」として有名です。毎年春から夏にかけて、雌のチベットカモシカの群れは越冬地を離れ、ゴビ砂漠や河、道路を越え、新たな命を育むためにこの地に向かいます。長年にわたる密猟対