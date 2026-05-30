総合格闘技イベント『UFCファイトナイト・マカオ』（30日、中国・マカオ／ギャラクシー・アリーナ）が開催され、朝倉海（32＝JAPAN TOP TEAM）がキャメロン・スモザーマン（28＝米国）と対戦。1ラウンド1分50秒でTKO勝ちを収め、UFC参戦3戦目にして待望の初勝利を挙げた。【写真】勝利の雄たけびをあげる朝倉海「負ければ後がない」そんな覚悟を感じさせる一戦で、朝倉は開始直後から積極的に前へ出た。カーフキックでリズムを