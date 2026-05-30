【競馬】3歳未勝利（5月30日／東京競馬場・芝1400メートル）【映像】ジョッキーが“あまり見たことがない”体勢に（実際の様子）30日の東京3R・3歳未勝利戦で舟山瑠泉騎手騎乗の13番人気ミクロスギガース（牝3、美浦・西田）が3着に入るも、鞍がズレて鞍上が体勢を崩す危険な場面があった。レースはダミアン・レーン騎手騎乗の1番人気ワディアルリヤハ（牝3、美浦・田村）が勝利。2番人