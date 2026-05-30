３０日午後９時１１分頃、東急東横線の日吉駅で人身事故が発生した。この影響で、東急新横浜線は日吉―新横浜駅間で運転を見合わせていたが、同１１時１５分現在、運転を再開している。東横線も武蔵小杉―菊名駅間で見合わせたが、同１０時２８分に再開。