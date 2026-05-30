きょう午後、岐阜県美濃市の工場で火事があり、隣接する山林にも火が燃え移りましたが約5時間後に消し止められました。 【写真を見る】プラスチックのリサイクルを手掛ける工場で火事 隣接する山林にも延焼 約5時間後に鎮火 2人搬送も命に別状なし 岐阜・美濃市 火事があったのは岐阜県美濃市・神洞の樹脂会社「梅田商工有限会社」で、消防によりますと、きょう午後1時50分ごろ「工場から黒い煙が上がっている。裏の山にも燃え広
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