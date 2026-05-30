お笑いコンビ「チュートリアル」の徳井義実が、３０日に更新されたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「＃コイワラ【芸人×恋愛】」に出演。恋愛観を語った。ＭＣの相席スタート・山粼ケイが「年を重ねてもまだモテそう」と言うと、徳井は「まぁモテる。今は今まで、大人の渋みが出てるみたい」とニヤリ。続けて「結婚願望はあるんですか？」と問われると、「ないですね」とハッキリ回答した。さらに、これまでも「（結婚）した