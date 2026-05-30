人気バンド「Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ」が３０日に公式サイトを更新。同日の公演を中断したことを謝罪した。公式サイトで「本日行われましたＭｒ．ＣｈｉｌｄｒｅｎＴｏｕｒ２０２６“Ｓａｔｕｒｄａｙｉｎｔｈｅｐａｒｋ”大阪城ホール公演におきましては、桜井和寿の風邪による体調不良により、誠に申し訳ございませんが公演を中断とさせていただきました。明日５月３１日（日）大阪城ホール公演も、大事をとり