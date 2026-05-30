うそだったんだ▶▶この作品を最初から読む幸せを誓って結婚したはずなのに、夫は妻を欺き続けていたとんでもないクズ男だった！結婚2年目で夫の湊が単身赴任になり、寂しい日々を送っていた久美。1年の任期も終了間近になりそろそろ本気で妊活をと、夫の帰りを心待ちにしていました。ところが「単身赴任がもう1年延びることになった」と告げられて…。最初は言葉通り信じていたものの、次第に感じ始めた夫への違和感。