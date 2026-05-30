【J1百年構想リーグプレーオフラウンド(15-16位決定戦)第1戦】(サンガS)京都 2-6(前半1-3)柏<得点者>[京]新井晴樹(2分)、ラファエル・エリアス(67分)[柏]小泉佳穂(1分)、垣田裕暉(39分)、杉岡大暉(45分+1)、小見洋太2(87分、90分+6)、久保藤次郎(90分)<警告>[京]中野瑠馬(14分)、ジョアン・ペドロ(71分)[柏]山内日向汰(29分)観衆:12,503人主審:上村篤史