◇東京六大学野球春季リーグ戦慶応大学8-1早稲田大学(30日、神宮球場)慶応大学が早稲田大学との早慶戦で初戦に勝利。5季ぶりとなる春季リーグ戦優勝に王手をかけました。慶応大学は、ここまで防御率1.11と安定感抜群のドラフト候補・渡辺和大投手（4年）が先発。しかし初回、リーグ戦初出場となった早稲田大学の霜結太選手（2年）に先頭打者本塁打を打たれます。高校までアメリカで育った霜選手は「応援のおかげで集中できた」と