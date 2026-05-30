今年３月１日に入籍した歌舞伎俳優の中村橋之助（３０）と元乃木坂４６で俳優の能條愛未（３１）夫妻が３１日、都内で神前挙式し、結婚披露宴を開いた。媒酌人は松竹の迫本淳一会長夫妻が務めた。挙式後、取材に応じた夫妻は、橋之助が紋付きはかま姿で、能條が白無垢（むく）姿。橋之助は「２人助け合って成駒屋を盛り上げるべく頑張って参ります」と決意表明。能條は「朝から快晴で、今日一日がすごく幸せいっぱいな一日にな