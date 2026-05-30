脚本家で演出家、映画監督の三谷幸喜氏が３０日、レギュラーを務めるＴＢＳ「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」に出演。新幹線での疑問を語った。新幹線が好きで、飛行機よりも移動にはよく使うという三谷氏。「いろんなところで言ってるんですけど、なかなか実現しないことがあって…」と切り出した。「僕、気が小さいんで、リクライニングシート、苦手なんですよ、倒すのが」と新幹線のシート倒しについての悩みを告白。