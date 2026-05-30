◇明治安田J1百年構想リーグプレーオフラウンド第1戦京都2―6柏（2026年5月30日サンガS）京都は今季ワースト6失点で大敗した。5月23日の長崎戦を最後に、5年半率いたチョウ貴裁監督が退任。後任として吉田達磨監督がプレーオフ2試合の指揮を執ることになったが白星で初陣を飾ることができなかった。前半2分に相手ミスから同点弾を叩き込んだMF新井晴樹は「早い時間帯で取り返せたのは良かったけど、2段階、3段階と（