【競馬】鳳雛ステークス リステッド（5月30日／京都競馬場・3歳オープン・ダート1800メートル）【映像】ホリエモン所有馬、「マジで強すぎる」圧巻レース30日の京都9R・鳳雛ステークスは、“ホリエモン”こと実業家の堀江貴文氏が所有（馬主名義はSNSグループ）するイッテラッシャイ（牡3、美浦・ 斎藤誠、父ミスチヴィアスアレックス）が勝利。リステッド初勝利にSNS上でも大きな話題を