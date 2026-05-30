アメリカのホワイトハウスは29日、トランプ大統領の健康診断の結果を公表し、「健康状態は極めて良好」だと明らかにしました。ホワイトハウスはトランプ大統領が今週受けた健康診断の結果について「心臓、肺、神経系、全身の機能はいずれも良好」だと明らかにし「認知能力と身体能力は極めて優れており、最高司令官としてのすべての職務を遂行するのに十分な健康状態だ」と強調しました。史上最高齢で大統領に就任したトランプ氏は