サッカー日本代表のＦＷ伊東純也（３３＝ゲンク）が３０日、間近に迫る北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）での自身のポジションについて言及した。この日は壮行試合のアイスランド戦（３１日、ＭＵＦＧ国立）へ向けて最終調整を行った。冒頭のみメディア公開されたトレーニングでは、ランニングやシュート練習などで汗を流した。ＭＦ南野拓実（モナコ）、ＭＦ三笘薫（ブライトン）がケガで不在となる今大会では、左シャドーの定位