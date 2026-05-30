物価上昇が続く今、日々の家計のやりくりを見直している人も多いのでは？ そんな中で注目したいのが、【コストコ】で見つかるコスパ優秀な大容量商品。今回は、カフェタイムを充実させてくれる「大容量おやつ」をピックアップしました。マニアさん考案のアレンジ方法とあわせてご紹介します。 お皿にうつすだけでも可愛く見える @costco_hackerさんが「1個約174円でカフェ気分！」と紹介している、「ベルギーバタ&