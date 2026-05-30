プレッピースタイルのトレンドから、「ブルーシャツ」は積極的に取り入れたいアイテム。爽やかで知的な印象を演出する、大人コーデの強い味方です。そこで今回は、【ユニクロ】から大人世代にぴったりのブルーシャツを、素材やシルエットの違いに注目してご紹介します。頼れる一枚をぜひ見つけてみてください。 上質リネンで差がつく大人のストライプシャツ 【ユニクロ】「プレミアムリネンシャ