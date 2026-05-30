レースクイーン(現レースアンバサダー)出身で女優として活動している七瀬なな(26)が、25日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号の表紙＆巻頭に登場した。7月21日には待望の1st写真集(集英社)の発売も決定。タイのサメット島とバンコクで撮影した同作のアザーカットなどを披露している。 【写真】RQ時代メガネもいい、美バックもいい、ミニスカ…すごくいい！ 上半身は何も着けない