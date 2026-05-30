X（旧Twitter）の「おすすめ」表示で、時系列表示からアルゴリズム表示に切り替えた利用者は、政策課題や時事問題への見方が保守寄りに動く傾向がみられた。パリ経済学校（フランス）などの研究グループが、米国のX利用者を対象にフィードアルゴリズムの影響を分析した論文を、英科学誌「Nature」に発表している（https://doi.org/10.1038/s41586-026-10098-2）。研究では、投稿をアルゴリズムで選ぶ表示と、フォロ