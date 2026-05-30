【明治安田J1百年構想リーグ】ヴィッセル神戸 5−0 鹿島アントラーズ（5月30日／ノエビアスタジアム神戸）【映像】マイナスのクロスに合わせた超絶ダイビングヘッド弾ヴィッセル神戸FW大迫勇也が、古巣を相手に圧巻のハットトリックを達成した。マイナス方向へのクロスに飛び込み、ダイビングヘッドでネットを揺らす難易度の高いゴールを決めると、解説陣やファンからは「大迫半端ないって」「スーパーゴール」と驚きの声が上が