ホッピービバレッジの石渡美奈社長が「ホッピー屋ならではの、恐らく我々でしか作れない炭酸飲料」と自信をのぞかせる新商品「HPY ホップウォーター」（以下、ホップウォーター）が5月21日、調布工場（東京都調布市）でお披露目された。同商品は、世界有数のホップサプライヤーであるドイツBarthHaas（バルトハース）社と共同開発された、バルトハース社のアロマテクノロジーを採用し3種のドイツ産ホップエキスを独自にブレン