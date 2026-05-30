職場でのベテランと若手の分断が話題になっている。どちらも相手を憎んでいるわけではないのだが、どちらにも遠慮があって踏み込めない。特にベテラン側は「老害」と思われることを恐れているようだ。【マンガ】偶然トイレで聞いてしまった…30代女性部下に「老害」呼ばわりされた48歳部長職の言い分「老害」の先輩がいたから「今思えば、私たちの先輩の中にも、老害だと思われるような人とそうではない人とがいました。要は人間と