「夫とはそれほど険悪な関係ではないのに、なぜか寂しい」「子どもが巣立ち、夫と2人だけの生活に戻るのが不安」「夫とこのまま分かりあえずに人生を歩んでいくのだろうか」といった、モヤモヤした気持ちを抱えている人は多いもの。「結婚していても孤独を感じる」という相談も少なくありません。もしそんな気持ちを抱えているなら、一度立ち止まって自分の心を見つめてみませんか。今回は、あなたの今の「孤独度を知るための5つの