店長を務める「ファミリーマート登戸駅前店」で万引きをした男性から現金を脅し取ろうとしたとして、神奈川県警多摩署は２９日、神奈川県川崎市、会社員の男（５３）を恐喝未遂容疑で逮捕した。発表によると、男は２月１２日、同店で食料品２点（販売価格７７３円）を盗もうとした男性を店舗の事務所に連れていき、「この状況で俺が殴っても文句ないよな」などと言い、現金５０万円を脅し取ろうとした疑い。調べに対し、「脅す