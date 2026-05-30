中国の宇宙飛行士３人が２９日、中国独自の宇宙ステーション「天宮」で過去最長となる７か月の滞在を終えて内モンゴル自治区の東風着陸場に帰還した。交代で別の３人が天宮に到着しており、将来の月面探査を見据えて１年間滞在する計画だ。中国の猛追を受ける米国では新型ロケット試験中に爆発する事故があり、月面開発競争への影響が懸念されている。（中国山東省鄒平出水翔太朗、ワシントン中根圭一）レンガ造りの住宅が